العراق: لم يتمّ تأشير وجود تلوث إشعاعي جراء الضربات الامريكية للمنشآت النووية الإيرانية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية و الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية في العراق، يوم الأحد، أنها لم تؤشر وجود تلوث إشعاعي جراء الضربات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية على منشآت نووية.

وقال رئيس الهيئة المهندس النووي فاضل حاوي مزبان في بيان اليوم، إنه "في إطار المهام و المسؤوليات الرقابية الموكلة لغرفة العمليات المركزية للطوارئ الاشعاعية و النووية في التأهب و التصدي و الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، ومنذ اليوم الأول لبدء عمليات القصف الجوي الصهيوني للمنشآت النووية الايرانية في الـ13 من حزيران 2025، تم أتخاذ إجراءات التصدي والاستجابة المناسبة لمواجهة الأحداث".

وأضاف أنه "بناءً على مستجدات الأوضاع في فجر يوم الاحد 22/6/2025، و نتيجة للضربات الجوية التي قامت بها الولايات المتحدة الامريكية على المنشآت النووية الايرانية ومن خلال متابعة و رصد قياسات منظومات الرصد الاشعاعي و الانذار المبكر و مقاسات الخلفية الاشعاعية في المنافذ الحدودية لم يتم تأشير وجود تلوث إشعاعي".

وتابع مزبان القول إن "جميع القياسات كانت ضمن حدود الخلفية الاشعاعية الطبيعية"، مؤكدا أن "هذا ما نوهنا عنه منذ بداية الازمة في تحليل مجريات الأمور".