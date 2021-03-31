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العراق لمواطنيه: لقاح كورونا جواز سفر صحي عالمي

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-31T04:34:00+0000
العراق لمواطنيه: لقاح كورونا جواز سفر صحي عالمي

شفق نيوز/ صرحت وزارة الصحة، بأن المواطن الذي سيأخذ الجرعتين من لقاح كورونا سيمنح رقما يدرج ضمن معلوماته الإلكترونية ويكون عالمياً بمثابة جواز سفر صحي، وفقا لصحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء.

ونقلت الصحيفة عن عضو الفريق الإعلامي الطبي الساند لوزارة الصحة والبيئة، الدكتورة ربى فلاح حسن، قولها: إن “التعايش مع جائحة كورونا سيحتاج الى فترة طويلة، وعند توفر اللقاح لجميع المواطنين فمن المؤكد أن دول العالم ستطالب بشهادة تلقيح خاصة، لذا فإن شهادات التلقيح ستحصن المواطن في حالة سفره عند مطالبته بالتلقيح".

وأوضحت أن "هناك الكثير من مجالات العمل تتطلب أن يكون الشخص ملقحا، خاصة في المطاعم والمولات”.

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