العراق.. إكمال عمليات الربط الشبكي للسونارات في المنافذ الحدودية كافة

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، اللواء عمر عدنان الوائلي، يوم الثلاثاء، إكمال عمليات الربط الشبكي للسونارات في المنافذ الحدودية كافة.

وشدد الوائلي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، على "عدم خروج أي إرسالية الا بعد تدقيق وتحليل صور السونار من قبل العاملين في غرفة عمليات الربط الشبكي".

وأكد رئيس الهيئة، على ضرورة "تدقيق المعاملات إلكترونياً في مقر الهيئة بعد إرسالها من المنافذ لغرض ضمان سلامة الإجراءات وجباية الرسوم بشكل أصولي من أجل تعظيم الإيرادات".

كما وأشار الوائلي إلى أهمية "التنسيق العالي مع الهيئة العامة للكمارك لإكمال ربط الموازين الجسرية مع السونارات للتكامل في الإجراءات الإلكترونية والوصول إلى أفضل النتائج في مجال مكافحة الفساد وعمليات التلاعب والتهريب".