العراق.. كلب مسعور يصيب 7 أطفال وتوقيف شقيق مختل ذبح طفلاً كالدجاج

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، مساء الخميس، بمهاجمة كلب مسعور 7 أطفال في البصرة، فيما جرى توقيف شقيق متهم بقتل طفل طعناً بسكين في منطقة السادة بعويزة شمال الموصل.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، بأن "كلباً مسعوراً هاجم 7 أطفال وأصابهم بجروح متفاوتة، حيث تم نقلهم للمستشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".

وفي نينوى، ذكر مصدر آخر، للوكالة، أن القاضي المختص قرر توقيف شقيق المتهم بقتل طفل في الموصل، وذلك بعد ثبوت إهماله في التعامل مع شقيقه “المختل عقلياً”، وتركه داخل محل ذبح الدجاج الذي يديره، حيث تواجدت أدوات حادة وسكاكين.

وأوضح المصدر، أن المتهم أقدم على قتل الطفل بطريقة بشعة، وهو يُمثل عليه عملية ذبح الدجاج داخل المحل، فيما لم يتخذ شقيقه أي إجراء لمنعه من التواجد في مكان يمكن أن يشكل خطراً على الآخرين.

وكانت شرطة نينوى قد ألقت القبض، أول أمس، على شخص “مختل عقلياً” أقدم على قتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات طعناً بسكين في منطقة السادة وبعويزة شمال الموصل، أثناء مروره أمام محل لذبح الدجاج.