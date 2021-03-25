العراق .. أكثر من 6500 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ قفز معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا إلى أعلى نسبة له منذ تفشي ظهور الجائحة في البلاد ولغاية الآن فقد أعلنت وزارة الصحة والبيئة تسجيل أكثر من 6500 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم مناطق ومدن البلاد.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي الذي تصدره بشكل يومي، إن المختبرات الطبية سجلت 6513 إصابة مؤكدة ليصل معها إجمالي العدد إلى 815605 إصابات.

ووفقا للبيان فإن 4781 مريضا بالوباء اكتسبوا الشفاء التام ليرتفع عدد حالات التعافي الكلي إلى 732252.

وتوفي 33 مصابا بالفيروس خلال آخر 24 ساعة ليكون عدد حالات الوفيات الكلي 14128.