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العراق .. أكثر من 6000 إصابة جديدة بكورونا و37 حالة وفاة خلال 24 ساعة

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-01T13:13:00+0000
العراق .. أكثر من 6000 إصابة جديدة بكورونا و37 حالة وفاة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة يوم الخميس تسجيل أكثر من 6000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم مناطق ومدن البلاد.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي اليومي، إنها سجلت 6015 إصابة مؤكدة ليرتفع إجمالي العدد إلى 856939.

ووفقا للبيان فإن 4536 مريضا بالوباء تماثلوا للشفاء التام ليصل عدد حالات التعافي الكلي إلى 764069.

واشار البيان الى تسجيل 37 حالة وفاة ليكون عدد حالات الوفيات الكلي 14360.

وتلقى 16408 أشخاص جرعات اللقاح من الفيروس ليبلغ إجمالي عدد متلقي اللقاح في العراق 72408.

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