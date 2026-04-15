بالأرقام.. العراق يسجل أكثر من 23 ألف حالة زواج وطلاق خلال شهر آذار

شفق نيوز- بغداد

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، أن المحاكم المدنية في عموم محافظات العراق - باستثناء إقليم كوردستان - سجلت 23 ألفاً و640 حالة زواج وطلاق مثبتة رسمياً خلال شهر آذار الماضي.

ووفقاً للإحصائيات، بلغ إجمالي عدد حالات الزواج 18 ألفاً و565 عقداً؛ تصدرت فيها العاصمة بغداد (بجانبيها الكرخ والرصافة) القائمة بـ 5494 عقداً، تلتها محافظة نينوى في المرتبة الثانية بـ 1722 عقداً.

وعلى صعيد حالات الانفصال، كشفت البيانات أن المجموع الكلي لحالات الطلاق بلغ 5075 حالة؛ حيث جاءت العاصمة بغداد أيضاً في مقدمة اللائحة بـ 2077 حالة، بينما حلّت البصرة ثانيةً بـ 557 حالة طلاق.

وتعكس هذه الأرقام، التي شملت 15 محافظة عراقية، استمرار تباين معدلات الاستقرار الاجتماعي، مع تركز الكتلة الأكبر من العقود و الحالات في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية.