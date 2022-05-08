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العراق.. أكثر من 12 الف طالب يؤدون امتحانات الدراسات العليا

Category: مجتـمع

Date: 2022-05-08T08:46:16+0000
العراق.. أكثر من 12 الف طالب يؤدون امتحانات الدراسات العليا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية، اليوم، ألاحد، أن أكثر من 12 الف طالب أدوا الامتحانات النهائية في الدراسات العليا.

وقالت الوزارة في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن الجامعات العراقية أجرت الامتحانات النهائية لطلبة الدراسات العليا ضمن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2022/2021.

وأوضح البيان: أدى الطلبة الممتحنون الذين بلغت أعدادهم اثني عشر ألفا وستمئة وواحدا وتسعين طالبا الاختبارات النهائية المتعلقة بألف وتسعمئة وستة وسبعين برنامجاً موزعاً على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه.

وبحسب البيان، فأن الامتحانات تستمر لمدة أسبوعين في أكثر من ثلاثين جامعة على وفق توقيتات التقويم الجامعي للعام الدراسي 2022/2021 وفي ضوء الصلاحيات المخولة للجامعات ومجالسها في هذا الصدد.

  

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