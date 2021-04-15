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العراق .. 7810 إصابات جديدة بكورونا و49 حالة وفاة
Category: مجتـمع
Date: 2021-04-15T13:12:03+0000
العراق .. قرابة 8000 إصابة جديدة بكورونا و49 حالة وفاة
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