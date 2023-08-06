العراق في مقدمة لائحة البلدان العربية في السياحة إلى تركيا

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية اليوم الأحد، أن العراق جاء في مقدمة الدول العربية في عدد الزائرين خلال النصف الأول من العام الحالي 2023.

وذكرت الوزارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "عدد الزوار العراقيين الى تركيا خلال الفترة من كانون الثاني ولغاية حزيران بلغ 469 الفاً و947 سائحاً، منخفضة عن النصف الاول من العام 2022 الذي بلغ 479 الفاً و 300 سائح، فيما ارتفعت عن العام 2021 الذي بلغ عدد السياح العراقيين 250 الفا و997 سائحا".

واضافت ان "نسبة السياح العراقيين يشكلون 2.40% من السياح العالم الذين وفدوا الى تركيا خلال النصف الاول من العام الحالي"".

كما اشارت الوزارة الى ان "العراق جاء في مقدمة الدول العربية بعدد السياح الى تركيا في النصف الاول من العام الحالي، تليه السعودية ثانيا بعدد 286 الف سائح، والكويت ثالثا بعدد 163 الفا و496 سائحا، ومن ثم الاردن رابعا بعدد 154 الفا و 121 سائحا، ثم المغرب خامسا بعدد 111 الفا و856 سائحا، والجزائر سادسا بعدد 109 آلاف و 395 سائحا، ولبنان سابعا بعدد 94 الفا و757 سائحا".