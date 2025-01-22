العراق في مراتب متأخرة من "الحرية الإنسانية"

شفق نيوز/ سجل العراق مراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لعام 2025، وفقاً لمجلة CEOWorld الأمريكية.

وقالت المجلة في تقرير لها، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان "مؤشر الحرية الإنسانية العالمية يتناول 6 جوانب رئيسية وهي الحقوق الشخصية والدينية والسياسية والمدنية والاقتصادية والديمقراطية".

وبينت، ان "الحرية هي حالة السماح لك بفعل ما تريد، والتحدث دون تردد، والتفكير بحرية قدر استطاعتك، إنها حق أساسي من حقوق الإنسان وهي ضرورية لازدهار أي بلد وتحوله إلى أمة ديمقراطية".

وعالميا تحتل "سويسرا المرتبة الأولى كأكثر الدول حرية في مؤشر للحرية الإنسانية العالمية لعام 2025 بحصولها على 91.95 من اصل 100، تليها نيوزيلندا ثانيا بحصولها على 91.58 نقطة، تليها الدنمارك ثالثا بحصولها على 91.40 نقطة، ومن ثم لوكسمبورج رابعا بحصولها على 91.13 نقطة، تليها أيرلندا بحصولها على 90.95 نقطة.

وجاء العراق في المرتبة 182 والذي وصف فيه مخاطر السفر بالخطير جدا وحصل على 39.83 نقطة.

وتذيلت المجموعة سوريا بالمركز 197 تليها فلسطين وأفغانستان بالمركزين 196 و195 على التوالي.

عربيا جاءت "الأردن كأكثر الدول العربية حرية في مؤشر للحرية الإنسانية العالمية لعام 2025 بالمركز 123 عالميا تليها ثانيا الكويت بالمركز 135 عالميا، وتأتي تونس ثالثا بالمركز 136، ولبنان رابعا بالمركز 137 والإمارات خامسا بالمركز 139، وعمان سادسا بالمركز 145, والبحرين سابعا بالمركز 148، وجيبوتي ثامنا والمركز 149، والمغرب تاسعا والمركز 150 ".

وتابع، التقرير ان "موريتانيا جاءت عاشرا والمركز 153، وقطر 11 والمركز 155, وجاءت اريتريا وليبيا والسعودية بالمركز 181".