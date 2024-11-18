العراق في مراتب متأخرة بأكثر الدول أماناً للسياح لعام 2025

شفق نيوز/ أظهرت مجلة "ceoworld" الأمريكية المختصة بالشأن الاقتصادي، يوم الاثنين، أن العراق ضمن آخر عشر دول من حيث الأمان للسياح خلال العام المقبل.

وذكرت المجلة في تقرير أن العراق احتل المرتبة 186 عالمياً من أصل 196 دولة ضمن تصنيف الأكثر أمانا للسياح في العام 2025.

وأشارت المجلة إلى أن "العديد من البلدان الأفريقية والآسيوية تواجه بعض التحديات الصعبة المتعلقة بالجريمة، والتي أثرت على علاقاتها على الساحة العالمية، مما أدى إلى انخفاض الاستثمار في هذه الدول بسبب المخاوف بشأن السلامة. وتضررت السياحة بسبب الصراعات الداخلية وعدم الاستقرار السياسي ومعدلات الجريمة".

وأضافت أن إيسلندا احتلت المرتبة الأولى بأكثر الدول أمانا لعام 2025، تليها موناكو ثانياً، ومن ثم ليختنشتاين ثالثاً، وجاءت رابعاً اندورا التي تقع في جنوب أوروبا، وسان مارينو خامساً، فيما تذيلت فلسطين وكوريا الشمالية القائمة.

وعربياً جاءت الكويت أولاً وفي المرتبة 40 عالمياً بالأكثر أمناً، ومن ثم عُمان ثانياً، والأردن ثالثاً، وقطر رابعاً، والبحرين خامساً.

وبحسب المجلة فإن العراق جاء في المرتبة 186 بحصوله على 31.48 نقطة من أصل 100 نقطة بأكثر الدول أمناً، بعد روسيا، وأوكرانيا، وسوريا، واليمن، وباكستان، ولبنان.