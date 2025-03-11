العراق في صدارة الدول الأكثر تلوثاً في الشرق الأوسط

شفق نيوز/ كشف تقرير صادر عن شركة مراقبة جودة الهواء السويسرية (IQAir)، يوم الثلاثاء، عن تصدر العراق قائمة الدول الأكثر تلوثاً في منطقة الشرق الأوسط لعام 2024، حيث احتل المرتبة الـ13 عالمياً.

ووفقاً للتقرير، فقد جاء هواء العراق بمتوسط تركيز 38.4 ميكروغرام لكل متر مكعب من الجسيمات الدقيقة الخطرة (PM2.5)، متجاوزاً المعايير الصحية العالمية بأكثر من سبع مرات.

وجاءت مصر في المرتبة الـ12 عالمياً بمتوسط 39.8 ميكروغرام لكل متر مكعب، لتكون الأكثر تلوثاً في المنطقة، فيما أدرج البلدان ضمن القائمة الأرجوانية، التي تشمل الدول التي تتجاوز حدود التلوث المسموح بها عالمياً بين 7 إلى 10 مرات.

دول الخليج ضمن القائمة الحمراء

واحتلت عدة دول خليجية مراتب متقدمة ضمن القائمة الحمراء، التي تشير إلى تجاوز معدلات التلوث الحدود المسموح بها بين 5 إلى 7 مرات، وجاءت الترتيب كالتالي، الإمارات (المرتبة 17 عالمياً) – 33.7 ميكروغرام لكل متر مكعب، البحرين (18) – 31.8 ميكروغرام لكل متر مكعب، قطر (20) – 31.3 ميكروغرام لكل متر مكعب، الكويت (22)، 30.2 ميكروغرام لكل متر مكعب، السعودية (31) – 25.1 ميكروغرام لكل متر مكعب.

وبحسب التقرير، فإن أكثر 10 مدن تلوثاً في منطقة غرب آسيا جميعها مدن عربية، تصدرتها رأس الخيمة في الإمارات، تليها بغداد، الخبر، الظهران، الدمام (السعودية)، المنامة، الدوحة، ومدينة الكويت.

وبحسب البيانات، سجلت بغداد متوسط تلوث 40.5 ميكروغرام لكل متر مكعب، متجاوزة بذلك العاصمة المصرية القاهرة (39.9 ميكروغرام لكل متر مكعب)، والتي جاءت ضمن أكثر 10 مدن تلوثاً في أفريقيا.

إلى ذلك، ضمن القائمة البرتقالية، والتي تشير إلى تجاوز معدلات التلوث الحدود المسموح بها بين 3 إلى 5 مرات، جاءت الدول التالية، ليبيا (36 عالمياً) – 22.3 ميكروغرام لكل متر مكعب، الأراضي الفلسطينية (42) – 21.1 ميكروغرام لكل متر مكعب، إسرائيل (57) – 17.2 ميكروغرام لكل متر مكعب، جيبوتي (60) – 16.8 ميكروغرام لكل متر مكعب، الجزائر (65) – 15.4 ميكروغرام لكل متر مكعب، تركيا (67) – 15.3 ميكروغرام لكل متر مكعب.

التلوث العالمي.. آسيا في المقدمة

عالمياً، تصدرت تشاد قائمة الدول الأكثر تلوثًا لعام 2024 بمتوسط 91.8 ميكروغرام لكل متر مكعب، تليها بنغلادش (78.0)، باكستان (73.7)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (58.2)، ثم الهند (50.6)، وهي جميعها دول تجاوزت معايير منظمة الصحة العالمية بأكثر من 10 إلى 18 مرة.

في المقابل، شهدت الصين تحسناً طفيفاً، حيث سجلت 31 ميكروغرام لكل متر مكعب، ما وضعها في المرتبة 21 عالمياً، أما في أميركا الشمالية، فقد سجلت الولايات المتحدة متوسط 7.1 ميكروغرام لكل متر مكعب، لتظل ضمن القائمة الخضراء.

ويحذر الخبراء من أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى من ذلك بكثير، خاصة مع ضعف محطات المراقبة في بعض المناطق، حيث يوجد في أفريقيا محطة واحدة لكل 3.7 مليون شخص.

وفي هذا الشأن، قال فرانك هامز، الرئيس التنفيذي لشركة IQAir، إن "تلوث الهواء يشكل تهديداً خطيراً للصحة البشرية والاستقرار البيئي.

فيما أكدت فاطمة أحمد، كبيرة علماء تلوث الهواء في ماليزيا، أن "التعرض المطول للجزيئات الدقيقة PM2.5 يزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، الزهايمر، والسرطان".

وتُقدر منظمة الصحة العالمية أن تلوث الهواء يقتل حوالي 7 ملايين شخص سنوياً، ما يجعل معالجته ضرورة ملحّة لحماية الصحة العامة في جميع أنحاء العالم.