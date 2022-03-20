سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

العراق في المركز 107 حول العالم والسابع عربياً بمستوى السعادة

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-20T17:54:18+0000
العراق في المركز 107 حول العالم والسابع عربياً بمستوى السعادة

شفق نيوز / أصدرت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، تقريرها السنوي عن مؤشر السعادة في العالم وترتيب الدول داخله، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، الذي حدد في الـ20 من مارس/آذار من كل عام.

وبحسب التقرير، جرى تسجيل 146 دولة عبر عوامل تشمل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع، وحرية اتخاذ خيارات الحياة، والكرم، وتصورات الفساد، وغيرها.

ووضع التقرير فنلندا في المقدمة، كأسعد دولة في العالم، فيما حلت الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا ضمن المراكز الخمسة الأولى بهذا الترتيب.

وعلى المستوى العربي، جاءت الإمارات في المقدمة، بينما احتلت المركز الـ24 عالمياً، بعدها جاءت السعودية، في المركز الـ25 عالمياً، ثم الكويت 50 عالمياً، ثم ليبيا 86 عالمياً، تليها الجزائر 96 عالمياً، والمغرب 100 عالمياً، ثم العراق 107 عالمياً، ثم تونس في الـ120 عالميا، وحلت لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة عالمياً.

ورأى التقرير الأممي، أن العالم يشهد اتجاهاً تصاعدياً معتدلاً طويل المدى في التوتر والقلق والحزن، وانخفاضاً طفيفاً طويل الأجل في التمتع بالحياة، لكن تقييمات متوسط العمر، التي تأخذ في الاعتبار الفرق الصافي للتأثيرات السلبية والإيجابية، ظلت مرنة بشكل ملحوظ خلال وباء كورونا.

related

صورة.. مركز العراق بين الدول العربية من حيث سرعة الإنترنت

Date: 2020-01-31 14:58:52
صورة.. مركز العراق بين الدول العربية من حيث سرعة الإنترنت

تعرف على ترتيب العراق في مؤشر المساواة بين الجنسين

Date: 2019-06-04 08:07:23
تعرف على ترتيب العراق في مؤشر المساواة بين الجنسين

احصائية لأعداد اللاجئين العراقيين في 35 دولة بالاعوام الخمسة الاخيرة

Date: 2020-01-26 11:57:16
احصائية لأعداد اللاجئين العراقيين في 35 دولة بالاعوام الخمسة الاخيرة

مجددا .. العراق يتذيل تصنيف لجوازات السفر في العالم

Date: 2019-11-21 08:14:01
مجددا .. العراق يتذيل تصنيف لجوازات السفر في العالم

أربع مناطق في العراق ضمن لائحة أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال آخر 24 ساعة

Date: 2021-07-10 08:53:56
أربع مناطق في العراق ضمن لائحة أعلى درجات الحرارة بالعالم خلال آخر 24 ساعة

العراق يعلن إجلاء 65 شخصا من جبهة الحرب في أوكرانيا

Date: 2022-03-09 06:50:48
العراق يعلن إجلاء 65 شخصا من جبهة الحرب في أوكرانيا

الصحة العالمية تحذر العراق ودولاً أخرى من "عواقب كارثية"

Date: 2021-07-14 18:45:41
الصحة العالمية تحذر العراق ودولاً أخرى من "عواقب كارثية"

العراق يخضع قرابة 8 آلاف شخص زاروا ايران للفحوصات الطبية

Date: 2020-02-26 08:24:49
العراق يخضع قرابة 8 آلاف شخص زاروا ايران للفحوصات الطبية