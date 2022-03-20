العراق في المركز 107 حول العالم والسابع عربياً بمستوى السعادة

شفق نيوز / أصدرت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، يوم الأحد، تقريرها السنوي عن مؤشر السعادة في العالم وترتيب الدول داخله، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للسعادة، الذي حدد في الـ20 من مارس/آذار من كل عام.

وبحسب التقرير، جرى تسجيل 146 دولة عبر عوامل تشمل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع، وحرية اتخاذ خيارات الحياة، والكرم، وتصورات الفساد، وغيرها.

ووضع التقرير فنلندا في المقدمة، كأسعد دولة في العالم، فيما حلت الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا ضمن المراكز الخمسة الأولى بهذا الترتيب.

وعلى المستوى العربي، جاءت الإمارات في المقدمة، بينما احتلت المركز الـ24 عالمياً، بعدها جاءت السعودية، في المركز الـ25 عالمياً، ثم الكويت 50 عالمياً، ثم ليبيا 86 عالمياً، تليها الجزائر 96 عالمياً، والمغرب 100 عالمياً، ثم العراق 107 عالمياً، ثم تونس في الـ120 عالميا، وحلت لبنان في المرتبة ما قبل الأخيرة عالمياً.

ورأى التقرير الأممي، أن العالم يشهد اتجاهاً تصاعدياً معتدلاً طويل المدى في التوتر والقلق والحزن، وانخفاضاً طفيفاً طويل الأجل في التمتع بالحياة، لكن تقييمات متوسط العمر، التي تأخذ في الاعتبار الفرق الصافي للتأثيرات السلبية والإيجابية، ظلت مرنة بشكل ملحوظ خلال وباء كورونا.