العراق في المرتبة 89 عالمياً بمؤشر الجريمة لعام 2025

شفق نيوز- بغداد

جاء العراق بالمرتبة 89 عالميا في مؤشر الجريمة لعام 2025 حسب موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعاشي لدول العالم.

ووفق إحصائية للموقع، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن العراق جاء بالمرتبة 89 عالميا من اصل 148 دولة في مؤشر الجريمة لعام 2025 بحصوله على 41.9 نقطة من اصل 100.

وأظهرت الإحصائية، أن هايتي احتلت المرتبة الاولى عالميا في مؤشر الجريمة بحصولها على 81 نقطة، تليها بابوا غينيا الجديدة ثانياً بحصولها على 80.7 نقطة، ثم فنزويلا ثالثاً 80.5 نقطة، وأفغانستان رابعاً 75.5 نقطة، وجنوب إفريقيا خامسا 74.6 نقطة، ثم هندوراس سادساً 71.9 نقطة، فيما تذيلت كلاً من الإمارات وأندورا بأقل الدول في مؤشر الجريمة.

عربياً، جاءت سوريا بأكثر الدول العربية في مؤشر الجريمة، والثامنة عالمياً بحصولها على 68.4 نقطة، تليها الصومال ثانياً بـ63.2 نقطة، ثم اليمن ثالثا 63 نقطة، وليبيا رابعاً 56.4 نقطة، والجزائر خامساً 52.9 نقطة، والمغرب سادساً 47.5 نقطة، ومن ثم مصر سابعاً 46.9 نقطة، ولبنان ثامناً 46.4 نقطة.