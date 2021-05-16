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العراق في المرتبة 62 عالميا بين أفضل الدول من حيث تأثير التراث الثقافي لـ2021

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-16T06:26:16+0000
العراق في المرتبة 62 عالميا بين أفضل الدول من حيث تأثير التراث الثقافي لـ2021

شفق نيوز/ احتلت إيطاليا المرتبة الأولى بأفضل دول العالم بدرجة 95.99 بالمئة من حيث تأثير التراث الثقافي، بينما احتلت اليونان وإسبانيا المرتبة الثانية والثالثة  وبدرجة 95.61، 95.23 على التوالي، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة CEOWORLD 2021.

ووضع تصنيف 2021 الهند في المركز الرابع قبل تايلاند، فيما جاءت البرتغال في المرتبة السادسة، واليابان في المرتبة السابعة.

وعربيا وحسب المجلة جاءت مصر بالمرتبة الاولى وبدرجة 92.33 بالمئة، والأمارات ثانيا وبدرجة  89.45 بالمئة، والسعودية ثالثا بدرجة 88.49 بالمئة والمغرب رابعا بدرجة 88.49 بالمئة، وجاءت تونس خامسا ومن ثم الجزائر سادسا، والعراق بالمرتبة السابعة عربيا وبالمترتبة 62 عالميا وبدرجة 87.57 بالمئة.

وحددت مجلة CEOWORLD أفضل دول العالم من حيث تأثير التراث الثقافي، من خلال قياس تأثيرها العالمي في 9 سمات دول: الهندسة المعمارية ، والإرث الفني ، والأزياء ، والطعام ، والموسيقى ، والأدب ، والتاريخ ، والمعالم الثقافية ، والوصول الثقافي . بدلاً من القوة الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية ، فإن التراث الثقافي لهذه البلدان هو الأكثر تأثيرًا على العالم الأوسع.

وأشار المجلة إلى أن التقدم ووجهة النظر الاقتصادية تجعل الأمة عميقة دوليًا ، فإن التراث هو الذي يعمل كميزة رئيسية قائمة بذاتها. تراث أي بلد هو من بقايا ثقافته المجيدة ، والنضالات التاريخية ، ويؤدي دورًا رئيسيًا في جذب السياح من جميع أنحاء العالم.

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