العراق في المرتبة الـ 46 عالميا والسابعة عربيا بأعلى نسبة إعالة للسكان

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة الـ 46 عالميا من أصل 212 دولة والسابعة عربيا بأعلى نسبة إعالة للسكان، حسبما ذكرته مجلة ceo world الأمريكية.

وبينت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "الإعالة العمرية هي مؤشر اقتصادي مهم يمثل التوازن بين السكان المعتمدين اقتصاديًا (من سن 0 إلى 15 عامًا و65 عامًا فأكثر)، والسكان النشطون اقتصاديًا (من سن 15 إلى 64 عامًا)"، مشيرة الى انه "يتم حساب هذه النسبة، سواء تم التعبير عنها كرقم عددي أو نسبة مئوية، عن طريق قسمة عدد المعالين على عدد المنتجين، ثم ضرب النتيجة في 100".

واشارت على "مستوى التركيبة السكانية العالمية، برزت النيجر باعتبارها الدولة التي لديها أعلى نسبة إعالة عمرية، حيث بلغت 105.86%. وهذا يعني تحديًا اقتصاديًا كبيرًا، حيث يتحمل السكان في سن العمل عبء إعالة عدد كبير من الأطفال الصغار وكبار السن، تليها ثانيا جمهورية أفريقيا الوسطى بنسبة 103.35٪، تليها الصومال بنسبة 99.65٪ ، تليها دولة مالي 99.05٪ ، تليها تشاد بنسبة 98.85٪ ".

ووفقا للمجلة، فقد "كانت أقل نسبة دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 20.76٪ ، تليها قطر بنسبة 21.16٪"..

وحسب المجلة جاء "العراق في المرتبة الـ 46 عالميا حيث بلغت نسبة الاعالة للسكان 70.55٪ ، والسابعة عربيا بعد كل من: الصومال، وموريتانيا، والسودان، واريتريا، وفلسطين، واليمن ثم يأتي بعد العراق مصر، ولبنان، والجزائر".