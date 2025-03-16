العراق في المرتبة 37 عالمياً والسادس عربياً بمؤشر التلوث لعام 2025

شفق نيوز/ احتل العراق المرتبة 37 عالمياً والسادس عربياً في مؤشر التلوث لعام 2025، وفق تصنيف موقع "نمبيو" المتخصص بجودة الحياة ومعيشة الأفراد حول العالم.

وذكر الموقع في إحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أن "العراق حصل على 71.5 نقطة من أصل 100، ليحل في المرتبة 37 من بين 113 دولة مدرجة في الجدول، والسادس على مستوى الدول العربية من حيث نسبة التلوث".

وعالمياً، تصدرت الكاميرون قائمة الدول الأكثر تلوثاً في العالم بحصولها على 93.7 نقطة، تلتها ميانمار بـ89.8 نقطة، ثم لبنان ثالثاً بـ89.4 نقطة، ونيجيريا رابعاً بـ87.9 نقطة، ومنغوليا خامساً بـ87.4 نقطة. في المقابل، جاءت فنلندا وأيسلندا في ذيل القائمة كأقل الدول تلوثاً، حيث حصلتا على 11.8 و16 نقطة على التوالي.

عربياً، احتلت لبنان المرتبة الأولى بأعلى نسبة تلوث بـ89.4 نقطة، تلتها مصر بـ82.7 نقطة، ثم الأردن ثالثاً بـ77.1 نقطة، وسوريا رابعاً بـ74.9 نقطة، والبحرين خامساً بـ71.6 نقطة، متقدمة بفارق بسيط على العراق.