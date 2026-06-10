العراق في المرتبة 140 عالمياً و16 عربياً بمؤشر السلام العالمي

شفق نيوز- متابعة

حلّ العراق في المرتبة 140 عالمياً من بين الدول المشمولة بتصنيف مؤشر السلام العالمي لعام 2026، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام.

فيما جاء في المرتبة السادسة عشرة عربياً، ما يضعه ضمن الدول العربية التي ما تزال تواجه تحديات تؤثر في مستويات السلام والاستقرار.

وتصدرت قطر الدول العربية بحلولها في المرتبة 31 عالمياً، تلتها الكويت في المركز 49، ثم عُمان في المرتبة 60، والمغرب في المرتبة 65، والأردن في المرتبة 68، والإمارات في المرتبة 73.

وجاءت تونس في المرتبة 77 عالمياً والسابعة عربياً، تلتها الجزائر في المرتبة 91، ثم السعودية في المرتبة 95، وجيبوتي في المرتبة 105، والبحرين في المرتبة 108، وموريتانيا في المرتبة 112، فيما حلت مصر في المرتبة 113 عالمياً.

وفي المراتب المتأخرة عربياً، جاءت ليبيا في المرتبة 125 عالمياً والرابعة عشرة عربياً، ولبنان في المرتبة 131 عالمياً والخامسة عشرة عربياً، فيما حلّ العراق في المرتبة 140 عالمياً والسادسة عشرة عربياً.

أما الدول الأربع الأخيرة عربياً، فجاءت الصومال في المرتبة 153 عالمياً والسابعة عشرة عربياً، وسوريا في المرتبة 155 عالمياً والثامنة عشرة عربياً، واليمن في المرتبة 156 عالمياً والتاسعة عشرة عربياً، بينما حلّ السودان في المرتبة 162 عالمياً والعشرين عربياً.