العراق في المرتبة الـ 97 عالميًا في مؤشر القوة الناعمة للعام 2025

شفق نيوز - بغداد

حلّ العراق في المرتبة الـ 97 عالميًا ضمن مؤشر القوة الناعمة للعام 2025، وفقًا لتصنيف أعدّه موقع InfoFlix، الذي يقيس مدى تأثير الدول على الساحة الدولية من خلال الثقافة، والاقتصاد، والدبلوماسية، والإعلام، والتعليم، والابتكار.

وتصدّرت الإمارات العربية المتحدة القائمة عربيًا وجاءت في المرتبة العاشرة عالميًا، لتواصل ريادتها في مجالات الاقتصاد، والتكنولوجيا، والاستثمار الثقافي والإعلامي.

هذا وجاءت السعودية في المرتبة الـ 20 عالميًا، تلتها قطر في المركز الـ 22 بفضل نشاطها الإعلامي والدبلوماسي الكبير.

أما مصر فقد احتلت المركز الـ 38 عالميًا، مدعومة بثقلها الثقافي والإعلامي، تلتها الكويت في المرتبة الـ 40، ثم عُمان في المركز الـ 49.

وجاءت المغرب في المرتبة الـ 50، والبحرين في المرتبة الـ 51، بينما حلّت الأردن في المركز الـ 58 عالميًا.

وفي المراتب التالية عربيًا، جاءت الجزائر في المركز الـ 78، تلتها تونس في المرتبة الـ 79، ثم لبنان في المركز الـ 91، والعراق في المرتبة الـ 97، واليمن في المركز الـ 122، وأخيرًا سوريا في المرتبة الـ 127 عالميًا.

ويُعدّ هذا المؤشر من أبرز أدوات قياس "القوة الناعمة"، التي تعبّر عن قدرة الدول على التأثير غير المباشر في العالم عبر الثقافة، والقيم، والإعلام، والسياسة، بعيدًا عن القوة العسكرية.