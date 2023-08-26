العراق في المرتبة الـ 79 عالمياً بين الدول الأفضل بأنظمة الرعاية الصحية

شفق نيوز/ صُنِّف العراقُ بالمرتبة الـ 79 عالميا، وبالمرتبة الـ 11 عربيا بين دول العالم بأفضل أنظمة الرعاية الصحية للعام 2023 من مؤشر الرعاية الصحية لمجلة CEOWORLD.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "مؤشر الرعاية الصحية هو تحليل إحصائي للجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية، بما في ذلك البنية التحتية للرعاية الصحية؛ كفاءات المتخصصين في الرعاية الصحية (الأطباء وطاقم التمريض وغيرهم من العاملين الصحيين)؛ التكلفة (بالدولار الأمريكي للفرد)؛ توافر الأدوية عالية الجودة، واستعداد الحكومة. كما يأخذ في الاعتبار عوامل أخرى بما في ذلك العوامل البيئية، والحصول على المياه النظيفة، والصرف الصحي، واستعداد الحكومة لفرض عقوبات على مخاطر مثل تعاطي التبغ والسمنة. وينظر التصنيف إلى 110 دول حول العالم بناءً على خمسة متغيرات صحية مختلفة".

ووفقا المجلة التي "صنفت 110 دول وفقًا للعوامل التي تساهم في الصحة العامة تأتي تايوان في المركز الأول في القائمة من حيث أفضل الرعاية الصحية، حيث سجلت 78.72 من أصل 100 على مؤشر الرعاية الصحية، تليها بالمرتبة الثانية جاءت كوريا الجنوبية بـ 77.7 نقطة، وتاتي ثالثا استراليا بـ 74.11 نقطة، وتأتي رابعا كندا بـ 71.32 نقطة، وتاتي خامسا السويد بـ 70.73 نقطة، وعلى الطرف الآخر من الطيف، برصيد 18.6، تتصدر السلفادور قائمة البلدان التي لديها أسوأ أنظمة الرعاية الصحية لعام 2023 تليها الهندوراس".

وعربيا تأتي "الامارات في المقدمة وفي المرتبة الـ 17 عالميا بـ 52.3 نقطة، وتاتي ثانيا السعودية بـ 44.43 نقطة، وتاتي لبنان ثالثا، والبحرين رابعا، وتونس خامسا، والأردن سادسا، وعمان سابعا، والكويت ثامنا، وقطر تاسعا، والجزائر عاشرا، والعراق بالمرتبة الـ 11 وبالمرتبة الـ 79 عالميا بـ 33.84 نقطة ومصر بالمرتبة الـ 12 ، والسودان بالمرتبة الـ 13 ، وليبيا بالمرتبة الـ 14".

وسجل "العراق بما يتعلق بالبنية التحتية الطبية والمهنيين70.73 نقطة، وبما يتعلق توافر الدواء والتكلفة 52.88 نقطة، وبما يتعلق جاهزية الحكومة 64.43 نقطة".