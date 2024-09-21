العراق في المرتبة التاسعة عربياً ضمن قائمة مؤشر الذكاء الاصطناعي

شقق نيوز/ احتل العراق المرتبة 77 عالمياً والتاسعة عربيا ضمن قائمة مؤشر الذكاء الاصطناعي للعام 2024 والتي ضمت 11 دولة عربية من بين 83 دولة.

ويقيس التقرير الذي أطلق منذ 2019 من قبل "تورتويس إنتليجينس" التقدم في الذكاء الاصطناعي في الدول من خلال تحليل الاستراتيجيات الوطنية، ومقارنتها بحجم الإنفاق الحكومي، من خلال عدة مؤشرات أساسية.

وتتضمن المؤشرات الأساسية: الاستراتيجية الحكومية والبيئة التشغيلية والبنية التحتية والأبحاث والتطوير والكفاءات والتجارة، وتضم 122 مؤشرا فرعيا تعتمد على بيانات القطاعين العام والخاص.

وتاليا ترتيب الدول العربية في المؤشر العالمي للذكاء الاصطناعي:

- السعودية: في المرتبة 14 عالميا، و 1 عربيا.

- الإمارات: في المرتبة 20 عالميا، و 2 عربيا.

- مصر: في المرتبة 52 عالميا، و 3 عربيا.

- قطر: في المرتبة 54 عالميا، و 4 عربيا.

- البحرين: في المرتبة 62 عالميا، و 5 عربيا.

- الأردن: في المرتبة 63 عالميا، و 6 عربيا.

- عُمان: في المرتبة 64 عالميا، و 7 عربيا.

- تونس: في المرتبة 71 عالميا، و 8 عربيا.

- العراق: في المرتبة 77 عالميا، و 9 عربيا.

- المغرب: في المرتبة 79 عالميا، و 10 عربيا.

- الجزائر: في المرتبة 80 عالميا، و 11 عربيا.

عالميا، تواصل الولايات المتحدة قيادة التصنيف للمؤشر، فيما احتفظت الصين في المرتبة الثانية، حيث تتقدمان في التقرير بفارق كبير عن بقية الدول.

وتحتفظ سنغافورة بالمرتبة الثالثة، حيث تعتبر الأكثر ديناميكية في الذكاء الاصطناعي في آسيا بعد الصين، فيما احتفظت بريطانيا في المركز الرابع، وتبعتها فرنسا.

ويثير الذكاء الاصطناعي حماسا كبيرا حول العالم، فضلا عن مخاوف من أنه قد يحل محل بعض الوظائف البشرية ويؤثر على العمليات الانتخابية ويفوق قدرات البشر، مما قد يؤدي إلى تداعيات كارثية.

يذكر أن العراق حصد في العام 2023 المراتب الأخيرة عربياً على مستوى جهوزية "الذكاء الاصطناعي الحكومي"، بحسب بيانات مؤسسة "أكسفورد إنسايتس".

وشغل هذه المراتب المتدنية حينها، كل من العراق في المرتبة الـ13 عربياً والـ133 عالمياً، ثم فلسطين الـ14 عربياً والـ134 عالمياً، بينما حلت جيبوتي الـ15 عربياً والـ 155 عالمياً.