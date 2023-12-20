العراق في المراتب الأخيرة بالذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ حصد العراق المراتب الأخيرة عربياً على مستوى جهوزية "الذكاء الاصطناعي الحكومي" لسنة 2023، بحسب بيانات مؤسسة "أكسفورد إنسايتس".

ويقيس التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي، أكثر من 100 معيار ضمن سبعة مؤشرات هي: الاستراتيجية الحكومية، والبحث والتطوير، والكفاءات، والبنية التحتية، والبيئة التشغيلية، والتجارة.

وتصدرت الإمارات، قائمة الدول العربية على مؤشر جهوزية نظامها الحكومي للذكاء الاصطناعي في عام 2023، وجاءت في المرتبة الـ 18 عالمياً، واحتلت السعودية المرتبة الثانية عربياً والـ29 عالمياً، تلتها قطر في المركز الثالث عربياً و الـ 34 على مستوى العالم.

وجاءت عمان في المركز الرابع عربياً و الـ 50 عالمياً، تلتها الأردن في المركز الخامس عربياً والـ55 عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة عربياً، ثم مصر في المركز السابع عربياً والـ62 عالمياً، والكويت الثامن عربياً والـ69 عالمياً، ولبنان التاسع عربياً والـ 76 عالمياً.

وحلت تونس في المرتبة العاشرة عربياً والـ81 عالمياً، تليها المغرب في المرتبة الحادية عشر عربياً والـ88 عالمياً، والجزائر في المرتبة الثانية عشر عربياً والـ120 عالمياً.

وشغل المراتب الأخيرة، كل من العراق في المرتبة الـ13 عربياً والـ133 عالمياً، ثم فلسطين الـ14 عربياً والـ134 عالمياً، بينما حلت جيبوتي الـ15 عربياً والـ 155 عالمياً.