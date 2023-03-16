العراق على موعد مع هطول جديد للأمطار مطلع الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الخميس، أن تجتاح موجة جديدة من الأمطار معظم مناطق ومدن العراق مطلع الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، ما تزال الحالة الجوية تؤثر في مدن الشمال وصلاح الدين وديالى، وتزول تدريجيا خلال ساعات المساء والليل مع استمرار فرص تواجد السحب صباح الجمعة في شمال أربيل والسليمانية يصحبها هطول خفيف.

وأضاف أن التقلبات الجوية تعود، مشيرا إلى أن منخفضا جويا جديدا بتأثيرات تستمر بتقلباتها من الاحد لغاية مساء الثلاثاء، مبينا أن تأثيرات اندفاع المنخفض من جهة الغرب، وهطول خفيف ترسمه خرائط الامطار يوم السبت يشمل بادية الجنوب وذي قار والسماوة، وبعض مناطق البصرة يوم السبت ليلا، ثم خلال الليل وصباح الاحد تتوقف فرص الأمطار مؤقتا في المدن اعلاه.

واستدرك القول إن "تاثيراته (المنخفض) تشمل كلا من : الموصل وصلاح الدين ودهوك واربيل والسليمانية وكركوك وديالى وواسط وبغداد، و( مدن بابل وكربلاء والنجف والديوانية بنسبة قليلة).

توقعات باقي الايام حسب التحديثات الجوية.، وفقا لعطية.