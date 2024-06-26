العراق على موعد مع موجةٍ قد تكون "الأشد" حرارةً هذا الصيف

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي واثق السلامي، يوم الأربعاء، تعرض البلاد إلى موجة حارة قد تكون الأشد خلال فصل الصيف الحالي تبدأ نهاية الثلث الأول من شهر تموز المقبل.

وقال السلامي في بيان له اليوم، إن مؤشرات اولية تلمح لاحتمالية تأثر العراق على وجه الخصوص بموجة حر قد تكون هي (الأشد) خلال الصيف الحالي، بسبب تعمق المرتفع الجوي فوق أجواء العراق، وارتفاع قيم الهايت.

وأضاف أنه بحسب نموذج الطقس الأمريكي وخلال تأثير الموجة الحارة قد تسجل العديد من مناطق البلاد درجات حرارة عظمى تصل الى 54 درجة مئوية في الظل و 70 درجة مئوية تحت اشعة الشمس المباشرة، مبينا أن الموجة الحارة تبدأ نهاية الثلث الاول من تموز المقبل .