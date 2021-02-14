العراق على موعد مع موجة من الغبار والأمطار وإنخفاض درجات الحرارة

شفق نيوز/ ذكر الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم الأحد، أن البلاد تترقب حالة ارتفاع بدرجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "أجواءً متقلبة ستصيب البلاد خلال الأسبوع الحالي، حيث يُتوقعُ إرتفاع درجات الحرارة فوق المعدل الطبيعي يوم غدٍ الإثنين تستمر لغاية الأربعاء المقبل، ثم تبدأ حالة مطرية من فجر الأربعاء المقبل تشمل المناطق كافة بين متوسطة، وتشتد أحياناً ببعض الأماكن".

وبين، أن " الموجة المطرية سترافقها عواصف ترابية الأربعاء جنوبي البلاد بسبب نشاط الرياح السطحية التي من المحتمل تجاوز سرعتها 45 كم في الساعة مثيرة الغبار وتصاعد الاتربة".

وتابع الزيادي، أن" التوقعات تشير أيضا إلى تدني درجات الحرارة بشكل ملحوظ خصوصاً الخميس المقبل ويوم الجمعة بسبب عبور كتلة هوائية باردة ترافقها رياح شمالية باردة ".