العراق على موعد مع موجة مطرية تستمر حتى الشهر المقبل

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم السبت، دخول العراق في موجة مطرية متقطعة تستمر حتى مطلع الشهر المقبل.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير الى هطول أمطار ابتداءً من اليوم وتستمر بشكل متعاقب بفترات متقطعة تتوقف يوماً ثم تعاود الهطول حتى مطلع شهر نيسان المقبل في الأقسام الشمالية".

وبين أن، "الأقسام الوسطى والجنوبية غير بعيدة عن تساقط الأمطار في الايام المقبلة"، موضحاً أن "في يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين ستشهد بعض المدن هطول امطار متوسطة الشدة غالباً، تعقبها حالة مطرية مجدداً يوم 26 من الشهر الجاري".

واكد الزيادي ان "الفترة الحالية تعتبر فترة ربيعية وأحياناً عنصر المفاجئة يكون حاضرا فيها والتغيرات واردة بأي وقت".