العراق على موعد مع موجة أمطار وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ توقع الخبير في تقنيات الاستشعار عن بعد شاهين هرمزي، يوم الأربعاء، هطول أمطار وانخفاض درجات الحرارة في مناطق اقليم كوردستان اضافة الى ديالى وبغداد وصلاح الدين.

وقال هرمزي لوكالة شفق نيوز، إن "موجة أمطار وتغيير في درجات الحرارة ستضرب المناطق الشمالية من العراق اعتبارا من ليل يوم الجمعة وخاصة في السليمانية - قلعة دز، واربيل وعقرة وستمتد نهار السبت لتشمل كركوك والشرقاط وسامراء بالاضافة الى المناطق الشمالية ويستمر بعد ذلك ليصل الى بغداد بشكل خفيف ومناطق شرق العراق وديالى".

واضاف ان "درجات الحرارة في السليمانية ستنخفض بفارق تسع درجات في نهار يوم السبت لتتغير من 29 الى 20 درجة مئوية، بينما في كركوك من 30 الى 22 ، وفي سامراء من 38 الى 32"، مشيراً الى ان "هذه الموجة تستمر لفترة قصيرة جدا".