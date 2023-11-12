العراق على موعد مع موجة قطبية باردة نهاية الشهر الجاري

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الأحد، أن تتعرض البلاد إلى موجة قطبية باردة نهاية شهر تشرين الثاني الجاري، مشيرا إلى تأثر مناطق ومدن في العراق بحالة جوية مطارة.

وقال سحب الحالة الجوية المتوقعة قبل نهاية هذا الأسبوع ترصدها الأقمار الاصطناعية، مبينا أن الحالة ناتجة عن مرور أخدود علوي بارد مصحوب بجبهة هوائية باردة يبدأ تأثير أمطارها الليلة ويوم غد الأثنين في مناطق من نينوى والانبار وبعض مناطق متفرقة من مدن الشمال، ثم يندفع تأثيرها خلال ساعات نهار ومساء الثلاثاء نحو باقي المدن، ليشملها التأثير بشدة متفاوتة.

وأضاف أنه حسب التوقعات الاولية، فإنه خلال فترة ذروة تأثير الحالة ( الأربعاء والخميس) متوقع امطار غزيرة على فترات تشمل مناطق من جنوب البلاد والفرات الاوسط والوسط، محذرا من طفح الشوارع الداخلية وسيول على المناطق الحدودية الشرقية.

وأشار عطية إلى موجة باردة خفيفة واجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة خصوصا خلال ساعات الليل متوقعاً اعتبارا من يوم الأربعاء تعقبها موجة قطبية أشد برودة نهاية الشهر الحالي.

واختتم خبير التنبؤات الجوية قائلا، إن صواعق البرق والرياح الهابطة القوية متوقعة خلال ذروة التأثير.