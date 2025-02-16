تسبقها امطار .. العراق على موعد مع موجة قطبية باردة مطلع الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ حذرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأحد، من موجة قطبية باردة تجتاح العراق مطلع الأسبوع المقبل.

وقالت الهيئة في تقرير صادر عنها اليوم، أن "ارتفاعاً تدريجياً يطرأ على درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، يعقبه انخفاض حاد بدرجات الحرارة جراء تأثير كتلة هوائية من أصل قطبي شديدة البرودة تبدأ تأثيرها بداية الأسبوع المقبل تشمل مدن البلاد كافة تسبقها موجة من الأمطار يومي الأربعاء والخميس وصباح الجمعة.

وأشارت الى موجة قطبية باردة متوقعة بداية الأسبوع المقبل، محذرة من الانجماد الأراضي في مناطق واسعة تستوجب أخذ الاحتياطات اللازمة خاصة من المزارعين و سالكي الطرق الخارجية.

وحذر الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة الماضي، من تراجع كبير في درجات الحرارة - هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقد – في العراق، لافتاً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تسجل درجات حرارة دون الصفر مئوي في وسط البلاد وشمالها.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "نماذج خرائط الطقس تشير إلى تأثر الشرق الأوسط وشمال الجزيرة العربية في الشام والعراق والخليج لتقدم منخفض قطبي المنشأ ينحدر تقدمه بسحب ممطرة يوم 20 شباط الجاري من شرق البحر المتوسط نحو سوريا والعراق، حاملاً أمطار غزيرة تشمل مناطق مختلفة في البلاد ومن ثم تعقبه، موجة برد شديدة (قبرصية) قادمة من انفصال الدوامة القطبية شمال شرق الأطلسي، وقد تأخذ تحركها بسيناريو غير ثابت حتى الآن".

وأضاف أن "السيناريو الأول المتوقع هو أن تتأثر البلاد تحت كتلة هوائية ضخمة سبيرية وتبدأ يوم 20 إلى 23 شباط الجاري، وقد تؤدي إلى نزول الحرارة لأدنى مستوياتها منذ سنوات وتسجيل صفر مئوي في وسط وشمالي البلاد".

وأشار الزيادي، إلى أن "مدناً عراقية أخرى قد تسجيل معدلات الحرارة العليا 12 مئوية نهاراً وصفر مئوي فجراً، وهذا يعيد موجة سابقة قبل أكثر من عشر سنوات حدثت العام 2011، فيما السيناريو الثاني هو أن الموجة الباردة قد تساهم فقط في هبوط معدلات الحرارة بفارق 7 درجات أو موجة برد اعتيادية، وتوقعات قيد المتابعة حاليا".