العراق على موعد مع موجة ضباب "كثيفة" وتحذيرات من إنخفاض مدى الرؤية

شفق نيوز/ حذرَّ عضو لجنة الخبراء في منظمة الأرصاد العالمية صادق عطية يوم الاحد من إنخفاض مدى الرؤية الأفقية إثر تشكل الضباب في مناطق واسعة بالعراق.

وقال عطية في منشور له على صفحات التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، إن مناطق وأسعة من مدن وسط وجنوب البلاد تشكل موجات من الضباب خلال ساعات فجر الاثنين"، مشيرا الى انه سيزول قبل ظهر اليوم نفسه.

واضاف ان "المناطق الآتية سيكون فيها الضباب كثيفاً، ويؤثر في تردٍ كبيرٍ للرؤية الأفقية: مركز وشرق البصرة، وميسان، وذي قار، والسماوة، وواسط، وديالى، والديوانية، وبابل، وجنوب وشرق بغداد، والسليمانية".