العراق على موعد مع "موجة شرقية" ترفع الحرارة إلى 50 درجة

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي واثق السلامي، يوم الاثنين، تعرض العراق إلى "موجة شرقية" ترفع درجات الحرارة إلى 50 درجة.

وقال السلامي في تدوينة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "آخر التحديثات تشير الى تعرض البلاد بداية الأسبوع المقبل لموجة شرقية حارة ترتفع معها درجات الحرارة الى مستويات تلامس الـ 50 درجة في بعض مناطق الجنوب والفرات الأوسط".

وأوضح أن "المنخفض الحراري يتعمق من يوم السبت المقبل وتنخفض قيم الضغط السطحي مما ينتج عنه هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة مع ارتفاع متوقع بالرطوبة النسبية".

ولفت الى أن "التوقعات تشير ايضا الى احتمالية تشكل سحب رعدية شمال البلاد والمناطق الشرقية وقد يساهم الحمل الحراري بتساقط زخات مطر مصحوبة بالبرق والرعد".