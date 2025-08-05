العراق على موعد مع موجة حارة متوسطة الشدة خلال الأسبوع المقبل

شفق نيوز- بغداد

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الثلاثاء، ان تشهد معظم مناطق العراق ارتفاعاً متوسط الشدة في درجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل.

جاء ذلك في آخر تحديث جوي للهيئة نشرته في تقرير بعنوان "موجة رطوبة، وارتفاع ، وامطار قادمة" في بعض الأماكن.

الرطوبة

ووفقا لتقرير الهيئة، فإن آخر تحديثات نماذج الطقس تشير إلى تأثر مدن البصرة وميسان وأجزاء من ذي قار بارتفاع تدريجي في معدلات الرطوبة السطحية، وذلك أبتداءً من يوم الخميس 7-8، نتيجة تقلبات في اتجاه الرياح وتحولها إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، مع فترات من السكَون النسبي للرياح.

مدة التأثير المتوقعة

وأضاف التقرير، أن موجة الرطوبة تستمر ما بين 7 إلى 10 أيام، مع احتمالية زيادة الإحساس بالحرارة نهاراً، لا سيما في المناطق القريبة من المسطحات المائية.

سحب وأمطار

وأشارت الهيئة في تقريرها، إلى أنه من المتوقع أن تتواجد سحب على ارتفاعات مختلفة في سماء مدن البلاد، تتكاثر على فترات، وفرص واردة لهطول زخات من الأمطار الرعدية خفيفة متفرقة في مناطق شمال وغرب البلاد، نتيجة امتداد نشاط ضعيف لمنخفض علوي رطب.

موجة حارة

وتابع تقرير الطقس، أن التوقعات تشير إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل في معظم مدن البلاد، ضمن موجة حارة متوسطة الشدة.

ونوه إلى أن، التأثير الاكبر للموجة يكون جنوب ووسط البلاد، ويُتوقع أن تبلغ خلالها درجات الحرارة 50 مئوية في عدة مناطق من وسط وجنوب البلاد، خاصةً في أوقات الظهيرة، مما يُفاقم من الإحساس بالحرارة عند اقترانها بالرطوبة في الجنوب.

تنبيه

واختتمت الهيئة تقريرها، بتوجيه نصيحة للمواطنين بتقليل الأنشطة الخارجية خلال ساعات الظهيرة ، والإكثار من شرب السوائل.