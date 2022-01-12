العراق على موعد مع موجة جديدة من الأمطار و"أقسى" موجة برد

شفق نيوز/ أفاد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الأربعاء، أن البلاد ستتأثر بموجة مطرية جديدة تبدأ غدا نهاية الأسبوع، فيما ستكون البلاد على موعد مع "أقسى" موجة برد هذا الموسم.

وذكر الزيادي لوكالة شفق نيوز، ان "التوقعات تشير إلى إن البلاد تتأثر يوم غدٍ الخميس بأمطار مختلفة الشدة، حيث ستكون المناطق الشمالية والأجزاء الشرقية من البلاد على موعد لهطول أمطار في مناطق متعددة، كما ستُشمل المناطق الجنوبية من البلاد بفرص سقوط الأمطار".

واضاف، ان " الامطار ستنحسر مساء الجمعة، فيما ستغزو البلاد أشد موجة برد هذا الموسم تبدأ مطلع الاسبوع المقبل وتكون ذروتها يوم الاثنين".

واشار الى ان" هذه الموجة تتميز بتوسع سقوط الثلوج في الأقسام الغربية، ومدن الموصل بشكل واسع وقد تتدنى الحرارة عند الصفر المئوي في مناطق مختلفة من البلاد".

بدوره أكد خبير التنبؤات الجوية صادق عطية تأثر العراق "بموجة باردة قطبية تجتاح المدن كافة، وانخفاض حاد متوقع بدرجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل، وتتعمق أكثر في منتصف الأسبوع".

وأردف بالقول إن "درجات الحرارة تسجل دون الصفر في شمال وغرب ووسط البلاد، والثلوج تصل إلى المناطق المنخفضة في بعض مدن شمال البلاد".