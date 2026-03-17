منخفض "متوسطي" يضرب العراق: موجة أمطار غير مستقرة وتحذيرات من فيضانات

شفق نيوز- بغداد

كشف مرصد "العراق الأخضر" البيئي، اليوم الثلاثاء، عن تأثر البلاد بمنخفض جوي قادم من حوض البحر الأبيض المتوسط، يبدأ فعلياً مساء غد الأربعاء، ويؤشر انطلاق سلسلة من الموجات المطرية غير المستقرة التي يُتوقع استمرارها حتى الثالث والعشرين من آذار/مارس الجاري.

التسلسل الزمني وخارطة الانتشار

واستناداً إلى بيانات محطة الأنواء الجوية في الجامعة المستنصرية، فإن الحالة الجوية ستتطور وفق المسارات التالية: فجر الخميس: تبدأ الأمطار بالهطول في المناطق الغربية، لتمتد تدريجياً مع تقدم الوقت لتشمل الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية من البلاد.

بعد ظهر الخميس: تتسع رقعة التأثير لتشمل العاصمة بغداد، مع توقعات بزيادة حدة الهطول ومعدلات الرياح اعتباراً من عصر اليوم ذاته.

الجمعة: تشهد أغلب مناطق العراق ذروة الحالة الجوية، مع تشكل زوابع رعدية شديدة تستمر حتى نهاية اليوم.

منخفضات متلاحقة ومخاطر بيئية

وأشار التقرير إلى أن استقرار الرياح سيؤدي إلى تقدم أكثر من منخفض جوي متتابع، مما يجعل الحالة المطرية "متذبذبة وغير مستقرة" على مدار الأسبوع المقبل. وحذر المرصد من تداعيات هذه الموجة في بعض المحافظات، مرجحاً حصول فيضانات محلية نتيجة غزارة الأمطار المتوقعة والنشاط العالي للرياح الذي سيبدأ صباح الخميس.

الخلاصة والتوقعات

وبينما يتوقع أن تنحسر الموجة الأولى مع نهاية يوم الجمعة، إلا أن المؤشرات تشير إلى بقاء الأجواء تحت تأثير المنخفضات الجوية المتعاقبة حتى مطلع الأسبوع المقبل، مما يستوجب الحذر من المتغيرات الجوية المفاجئة في عموم مدن العراق.