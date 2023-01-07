العراق على موعد مع منخفض جوي وانخفاض بدرجات الحرارة

شفق نيوز/ توقّع الراصد الجوي محمد علي، يوم السبت، تأثر البلاد بمنخفض جوي مع حلول يوم الاثنين المقبل، يشمل مناطق مختلفة من الوسط والجنوب.

وقال علي لوكالة شفق نيوز، إن "طقس يوم غد الأحد، غائم جزئي صباحا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويتشكل الضباب في المنطقة الوسطى، مع رذاذ من الأمطار في بعض الأماكن".

وعن الرياح أوضح علي، أنها "متغيرة الاتجاه الى شمالية غربية، بينما تكون جنوبية شرقية شرق البلاد، وسرعتها خفيفة من 10 الى 15 كم في الساعة".

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى، توقع الراصد الجوي أن "تسجل غدا في (بغداد 14، كربلاء 13، بابل 15، الديوانية 15، واسط 15، النجف 14، السماوة 15، ذي قار 17، ميسان 17، البصرة 17".

وأشار إلى وجود "منخفض جوي يبدأ تأثيره مع حلول يوم الاثنين، ويستمر صباح الثلاثاء، يشمل مناطق مختلفة من الوسط والجنوب".