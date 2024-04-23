العراق على موعد مع منخفض جوي "نادر" لم يحدث منذ 4 عقود

شفق نيوز/ توقع الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الثلاثاء، أن تتأثر مناطق ومدن في العراق بمنخفض جوي ممطر "عالي الفعالية" نهاية شهر نيسان/أبريل الجاري.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تتأثر بمنخفض ممطر عالي الفعالية تحديداً يبدأ يوم 30 من شهر نيسان الجاري، وحسب خرائط الطقس فهناك سيناريو يتحرك خلاله هذا المنخفض من دول الخليج والبحر الأحمر.

وأضاف أن 70 بالمائة من هذا المنخفض من المتوقع أن تشمل بعض المناطق في البلاد خاصة الأقسام الجنوبية منها، وأجزاء متفرقة في باقي المدن وقد يخلف أمطارا غزيرة.

وتابع الزيادي بالقول، إن هناك سيناريو آخر قد يضعف هذا المنخفض، ويبقى أكثر احتمالية جنوباً، مشير الى انه "ان ثبت فهذا المنخفض يعتبر نادر الحدوث حيث لم يحصل منذ أربع عقود من حيث التوقيت الفصلي أي يحدث في وقت صيفي وسبق أن حدث العام 1982 لهكذا ظروف".

ونوه الراصد الجوي إلى ان الأجواء ستستمر مستقرة، ودرجات الحرارة مقاربة، وقد ترتفع نهاية هذا الأسبوع.