العراق على موعد مع منخفض جوي تصاحبه أمطار وكتلة بادرة تلطف الأجواء

شفق نيوز/ ذكر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، أنه من المتوقع أن تتأثر مناطق ومدن البلاد بمنخفض جوي مطار تسبب بتراجع درجات الحرارة وذلك قبل حلول منتصف شهر نيسان/أبريل الجاري.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، ان التوقعات تشير إلى اشتداد موجة الأمطار التي تتعرض لها بعض المدن، وقد تزداد تأثر البلاد بالمنخفض الممطر والذي يتعمق عصر ومساء اليوم الخميس مسبباً تشكل سحب ممطرة رعدية أحياناً قد تزداد شدتها خاصة مدن الفرات الأوسط بابل النجف واسط الديوانيه وجنوب كربلاء.

وأوضح أن المنخفض الممطر يتحرك بشكل متقطع متنقل فجر ونهار الغد الجمعة على أن يشمل المناطق الجنوبية، موضحاً ان المنخفض يتحرك ويمتد مساء الغد الجمعة ويوم السبت إلى أغلب المدن الشمالية والوسطى مؤدياً الى تساقط أمطار بين متوسطة وغزيرة أحياناً خاصة المدن الشمالية وصلاح الدين بغداد مدن الفرات الأوسط وبادية الجنوب.

وحذر الجابر الزيادي، من شدة البرق والرعد وتساقط البرد (الحالوب)، مشيرا إلى أن المنخفض الممطر يبدأ يضعف مساء السبت.

فيما توقع الراصد الجوي، عودة الحالات الماطرة مجدداً يوم السابع من شهر نيسان/أبريل الجاري، ثم يعقبه منخفض ممطر قبل منتصف الشهر مصحوباً بكتلة هوائية باردة تلطف الأجواء في البلاد.