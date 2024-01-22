العراق على موعد مع منخفض جبهوي وترقب لأمطار وبرد

شفق نيوز/ رجح خبير الأرصاد الجوية، صادق عطية، يوم الاثنين، موعد بدء تأثير المنخفض الجبهوي والمناطق التي سيطالها المطر، فيما توقع انخفاضاً بدرجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل.

وقال عطية، لوكالة شفق نيوز، إن "يوم غد الثلاثاء هو موعد تأثير المنخفض الجبهوي الضعيف الذي ستكون تأثيراته محدودة في مناطق شمال البلاد وإقليم كوردستان، وبعض مناطق الوسط بأمطار خفيفة إلى معتدلة أحياناً يشمل السليمانية وأربيل وكركوك والموصل ودهوك ومناطق من صلاح الدين وديالى، وصولاً لشمال بغداد وواسط وبعض مناطق متفرقة من مدن الفرات الأوسط بقطرات مطر".

وأضاف أن "نشاطاً متوقعاً للرياح الجنوبية الشرقية في البصرة وميسان وواسط وديالى مثيرة للغبار".

وأشار عطية، إلى إمكانية حدوث انكسار في اتجاه الرياح خلال النهار من الجنوبي الشرقي إلى الشمالي الغربي في مناطق غرب البلاد، مسبباً تصاعداً للغبار".

ولفت إلى أن "يوم الأربعاء سيبدأ التحول هذا في المدن كافة، ويرافقه انخفاض بدرجات الحرارة التي تسجل حاليا أعلى من معدلاتها العامة".