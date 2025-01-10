العراق على موعد مع منخفضات ماطرة "الأشد غزارة" منذ سنوات

شفق نيوز/ أعلن الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، أن العراق على موعد مع منخفضات ماطرة تعد "الأشد غزارة" منذ سنوات ابتداءً من يوم غد.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز "البلاد ستكون غداً السبت وفي ساعات الصباح الأولى على موعد مع غطاء سحابي ممطر ليوم واحد يسبب تشكل أمطار بين متوسطة وقد تغزر في بعض الأجزاء من الأقسام الوسطى والغربية ومدن الفرات الأوسط وتشمل باقي الأماكن أمطار متفاوتة الشدة".

وأضاف "ستعود المنخفضات الممطرة يوم 17 من الشهر الجاري ويعقبه منخفض ممطر عملاق يبدأ يوم 21 أو يتأخر وقد يشهد أمطاراَ غزيرة الشدة في أماكن مختلفة تعتبر الأقوى منذ سنوات".