العراق على موعد مع أمطار غزيرة يومي الجمعة والسبت

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الأربعاء، إلى تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة يومي الجمعة والسبت المقبلين مع توفر فرص لهطول أمطار غزيرة على فترات في مدن شمال ووسط البلاد، ما يستوجب الانتباه والحذر.

جاء ذلك في بيان للهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، مبينة أن كميات الهطول المطري تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حيث تكون الأعلى في مدن شمال وشمال شرق البلاد، فيما تسجل كميات أقل في مدن المنطقة الجنوبية.

وتوقعت الهيئة هطول ثلجي على المرتفعات الجبلية في أقصى شمال البلاد نتيجة انخفاض درجات الحرارة هناك، ولا تشير التوقعات إلى موجة برد شديدة، إلا أن انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة متوقعاً اعتباراً من يوم السبت، يبدأ من غرب البلاد ويمتد تدريجياً خلال يوم الأحد ليشمل باقي المدن.

وعن الرياح أوضحت أنها تكون جنوبية شرقية يوم الجمعة، ثم تتحول تدريجياً خلال يوم السبت إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، مصحوبة بموجات غبار متوسطة الشدة تتركز في غرب البلاد والأقسام الجنوبية الغربية.

ولفتت الهيئة إلى أن الأجواء تميل إلى الاستقرار النسبي خلال يومي الأحد والاثنين، مع استمرار تواجد السحب شمال البلاد، على أن تعاود حالة جوية جديدة التأثير على البلاد ابتداء من ليل الاثنين/ الثلاثاء، وتستمر عدة أيام بهطولات متفاوتة الشدة.