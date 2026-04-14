العراق على موعد مع كتلة هوائية حارة قادمة من أفريقيا

شفق نيوز- بغداد

تشير توقعات الطقس في العراق، مساء اليوم الثلاثاء، إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءاً من نهاية الأسبوع الحالي.

وذكرت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "مع اقتراب البلاد من الثلث الأخير لشهر نيسان/ أبريل، تشير التوقعات إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يبدأ مع نهاية الأسبوع الحالي".

وأوضحت الهيئة أن "ارتفاع درجات الحرارة يأتي نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة ترافق منخفضاً خماسينياً قادماً من شمال أفريقيا".

وبحسب التوقعات، فإن "درجات الحرارة سترتفع لتصل إلى منتصف الثلاثين مئوية نهاراً في مدن وسط وجنوب البلاد، بينما تكون أقل نسبياً في مناطق شمال وغرب البلاد".