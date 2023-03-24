العراق على موعد مع كتلة هوائية باردة شبه قطبية تسبب حالة ماطرة وتحذير من سيول

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الجمعة، تأثر البلاد بمنخفض جوي تتسبب بحالة جوية ماطرة تمتاز بالغزارة في بعض الأماكن اعتبارا من بداية الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، إن المنخفض الجوي مصحوب بكتلة هوائية باردة شبه قطبية في الطبقات العليا من الجو تنحدر منه موجة من الضغط المنخفض يتقدم ببطئ نحو منطقتنا ( الخارطة).

وأوضح أن هذا المنخفض يسبب حالة جوية ممطرة تشمل كافة المدن حيث تبدأ التقلبات اعتبارا من يوم السبت وتنتهي مساء او ظهيرة يوم الثلاثاء مصحوبة بما يأتي:

1ـ ارتفاع ثم انخفاض بدرجات الحرارة خلال الأيام القادمة.

2ـ تحول بالرياح السطحية جنوبية شرقية. نشاط متوقع للرياح (مساء السبت ونهار الاحد) في مدن وسط البلاد وجنوبها وكذلك نينوى لتصل هباتها إلى 70 كم بالساعة وهذا النشاط يسبب اثارة للغبار والاتربة خصوصا مدن شرق العراق.

ثم تعود لتهب من الاتجاه الشمالي الغربي يوم الثلاثاء.

3ـ لا يستبعد تشكل سحب ركامية عملاقة مصحوبة ( بهطول غزير ) في بعض الاماكن يستوجب الحذر .

4ـ توقعات برياح هابطة من السحب نشطة السرعة اثناء فترة تأثيرها مما يسبب اثارة للغبار في مناطق محدودة.

5ـ متوقع ان تشتد الحالة الجوية على العراق مع خطر تشكل السيول المحلية واردة جدا مع سحب ركامية حملية عملاقة مصحوبة بهطول غزير من الامطار خلال (يومي الاحد والاثنين) .

6ـ وايضا متوقع ان تشتد غزارة الامطار في الكويت وشمال شرق السعودية.

7ـ مناطق الغزارة حسب التحديثات الاولية تشمل المدن التالية حسب ترتيب الثبات: العاصمة بغداد، مدن الفرات الاوسط

واسط، شمال ذي قار، نينوى، كركوك، صلاح الدين، ميسان، ديالى، البصرة.

8ـ تستمر فرص الامطار في مدن الشمال خلال مساء الثلاثاء ايضا.

واختتم عطية بالقول إنه لا يستبعد التقلبات الربيعية.