العراق على موعد مع أطول موجة أمطار في الشتاء

شفق نيوز/ توقعت هيئة الأنواء الجوية، يوم الاثنين، تساقط أمطار غزيرة وتقلبات مناخية تعد الأطول منذ بداية موسم الشتاء في أغلب مدن العراق ابتداءً من يوم الخميس المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لشفق نيوز، أن "مخرجات نماذج الطقس وصور الأقمار الاصطناعية تشير إلى تأثر البلاد بحالة جوية ممطرة تعد الأطول منذ بداية موسم الشتاء الحالي"، مبينة أن "هذه الحالة تبدأ يوم الخميس الموافق 23 كانون الثاني/ يناير مع تحول الرياح إلى جنوبية شرقية، وتستمر حتى يوم الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير".

وأوضح البيان، أن "هذه الحالة تتميز بتفاوت شدة الأمطار من حيث الزمان والمكان، بالإضافة إلى نشاط ملحوظ في الرياح السطحية، فضلاً عن تقلبات واضحة في درجات الحرارة".

كما أوضح بيان آخر للهيئة، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم، كما يتشكل الضباب الخفيف صباحاً في المنطقة الشمالية ويزول تدريجياً"، مبينة أن "درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الشمالية".

وأضاف البيان، أن "طقس يوم الأربعاء المقبل سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، بينما درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، في حين سيكون طقس الخميس غائماً جزئياً أيضاً في عموم البلاد، مع ارتفاع في درجات الحرارة في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأشار البيان، إلى أن "طقس يوم الجمعة المقبل، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط زخات مطر متفرقة، ودرجات الحرارة على العموم ستكون مقاربة لليوم السابق".