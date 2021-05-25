العراق على موعد مع درجة حرارة تتجاوز الـ50 في الفترة المقبلة

شفق نيوز/ توقع خبراء الأرصاد الجوية، يوم الثلاثاء، ارتفاع درجة الحرارة في العراق إلى أكثر من 50 مئوية خلال الفترة المقبلة بسبب منخفض جوي هندي.

وبحسب التوقعات، ستتعرض بعض البلاد العربية وفي مقدمتها العراق، إلى ارتفاع في درجات الحرارة وكذلك نسبة الرطوبة، متأثرة بمنخفض الهند الموسمي الذي سيبدأ بالتمدد خلال الفترة المقبلة.

وأشاروا إلى أن إن هذا المنخفض يلعب دورا في جذب الرياح الموسمية الاستوائية إلى الهند وجنوب شرق أسيا.

وأضافوا أن المنخفض سيؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة في شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام، وستتجاوز في العراق وغرب إيران الـ50 درجة مئوية أغلب أيام فصل الصيف.

وبين الخبراء أن منخفض الهند الموسمي هو منخفض حراري ضخم يؤثر على ثلاث قارات هي أسيا وأفريقيا وأوروبا.

ووفقا للخبراء، فإن هذا المنخفض يبدأ في التشكل على الأراضي الهندية بداية من شهر أبريل/نيسان من كل عام، ثم يتعاظم تأثيره في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز، ويبدأ بعد ذلك في الضعف بداية من شهر سبتمبر/أيلول ويتلاشى تماما في أكتوبر/تشرين أول.