العراق على موعد مع حالة جوية ممطرة يبدأ تأثيرها منتصف الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ توقع خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، يوم الثلاثاء، أن تتأثر البلاد بحالة جوية ممطرة يبدأ تأثيرها منتصف الأسبوع المقبل.

وكتب عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن جدول درجات الحرارة المتوقعة ظهر اليوم الثلاثاء صادرة عن قسم التنبؤ الجوي في هيئتنا، تشير الى عدم وجود تغيير في بعض المدن وارتفاعها في مدن أُخرى".

وأضاف أن تقلبات بأتجاه وسرعة الرياح السطحية في اغلب المدن خلال الأيام القادمة وعدم استقرارها على إتجاه محدد، مشيرا إلى وجود توقعات بارتفاع معدلات الرطوبة في الجنوب والفرات الأوسط لعدة أيام.

ونوه عطية إلى حالة جوية ممطرة ، تشير اليها نماذج الطقس المستلمة في قسم التنبؤ، وقال إن مدن شمال ووسط البلاد تتأثر بهذه الحالة، مردفا بالقول إن: تأثيرها يكون محدودا على المناطق أعلاه، إلا إذا كان هناك رأي آخر للمنظومات وتمركزها خلال منتصف الأسبوع المقبل.