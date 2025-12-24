العراق على موعد مع حالة جوية ممطرة مطلع الأسبوع المقبل

شفق نيوز - بغداد

توقع قسم التنبؤ في الهيئة العام للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، أن تجتاح العراق حالة جوية ممطرة مطلع الأسبوع المقبل.

و بشأن توقعات صباح اليوم، فإن صور السحب المتحركة الملتقطة تُظهر امتداد غيوم متفرقة تؤثر في أجزاء من مدن البلاد خصوصا الشمالية.

وتشير التوقعات الجوية، إلى فرص واردة لهطول زخات مطر رعدية خفيفة الشدة نهار اليوم، تتركز في مناطق شرق وشمال شرق البلاد، على أن تنتهي هذه الفرص خلال ساعات المساء و الليل.

هذا وتسود بعدها أجواء مستقرة، مع استقرار الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي، وتستمر هذه الحالة حتى يوم السبت المقبل، والذي متوقع أن يشهد بداية حالة جوية جديدة تتركز على المناطق الشمالية والشرقية، وفقاً لآخر التحديثات الصباحية قابلة للتغيير.