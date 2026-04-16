العراق على موعد مع حالة جوية متقلبة والأنواء تصدر 4 تحذيرات

شفق نيوز- بغداد

تشير تحديثات الطقس في العراق، مساء اليوم الخميس، إلى تأثر البلاد بحالة جوية ربيعية متقلبة ناتجة عن اندفاع منخفض جوي من شمال أفريقيا، يتزامن مع كتلة باردة في طبقات الجو العليا، مما يعزز من حالة عدم الاستقرار.

وأوضحت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز، أن حالة عدم الاستقرار يبدأ تأثيرها ابتداءً من ساعات الصباح الأولى ليوم السبت الموافق 18 نيسان/ أبريل، وتنتهي تدريجياً خلال نهار ومساء يوم الثلاثاء الموافق 21 نيسان/ أبريل.

الأمطار

وبحسب توقعات الهيئة، فإن هطول الأمطار يبدأ بشدة خفيفة إلى معتدلة ابتداءً من الأقسام الغربية للبلاد يصحبها البرق والرعد مع فترات من الغزارة اعتباراً من صباح يوم السبت الموافق 18 نيسان/ أبريل، تندفع بعدها فرص الأمطار تدريجياً نحو باقي مدن البلاد خلال ساعات النهار لتشمل أغلب الأماكن بهطول على شكل زخات متفاوتة زمانياً ومكانياً.

ومتوقع أن تشتد الأمطار الرعدية على فترات يصحبها الرياح الهابطة، ولا يستبعد تساقط حبات البرد (الحالوب) في بعض الأماكن من المنطقتين الوسطى والشمالية خلال فترة تأثير الحالة التي تنتهي تباعاً خلال نهار ومساء يوم الثلاثاء.

الرياح والغبار

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح تستقر على الاتجاه الجنوبي الشرقي نهار يوم السبت 18 نيسان/ أبريل، مصحوبة بنشاط ملحوظ خصوصاً في المنطقة الوسطى والأقسام الغربية للبلاد، مسببة تصاعداً للغبار والأتربة مما يسبب تدنياً في الرؤية الأفقية دون 1 كم أحياناً في بعض الأماكن، خصوصاً الصحراوية منها.

وخلال فترة التأثير، متوقع أن تشهد الرياح تقلبات سريعة في السرعة والاتجاه بسبب تأثير الرياح الهابطة الناتجة عن السحب الركامية، على أن تعود الرياح للاستقرار على الاتجاه الشمالي الغربي اعتباراً من يوم الثلاثاء.

التحذيرات

وحذرت هيئة الأنواء الجوية من غزارة الأمطار في بعض المناطق، لا سيما في مدن وسط وشمال البلاد، وما قد يرافقها من تشكل السيول في المناطق الجبلية والحدودية وارتفاع مناسيب المياه في المناطق المنخفضة.

كما حذرت أيضاً من نشاط الرياح الهابطة المرافقة للعواصف الرعدية واحتمالية تساقط زخات من الحالوب في بعض الأماكن، وكذلك من تصاعد الغبار في بعض المناطق بسبب تقلبات ونشاط الرياح السطحية والهابطة.

وشددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر أثناء التنقل، لا سيما على الطرق الخارجية، خلال فترات العواصف الرعدية.

نهاية الحالة الجوية

أما عن موعد نهاية هذه الحالة الجوية، فقد ذكرت أن مؤشرات الضعف التدريجي للحالة يبدأ اعتباراً من ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 نيسان/ أبريل، مع تراجع فرص الهطول وانحسارها في جميع المدن عدا جنوب وشرق البلاد، حيث تستمر فرص الترسبات مع بعض الغزارة لغاية مساء الثلاثاء.