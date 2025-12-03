العراق ينتظر حالة جوية "فعالة" .. أمطار وسيول وانخفاض الحرارة لعدة أيام

شفق نيوز - بغداد

توقع قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الأربعاء، أن تتعرض مناطق ومدن العراق الى حالة جوية "فعالة" مطلع الاسبوع المقبل تتساقط معها الأمطار بغزارة وتستمر لعدة أيام.

ووفقا لتقرير صادر عن القسم، فإن مخرجات خرائط الطقس المحدثة توضح مؤشرات ثابتة لحالة جوية (فعالة) تبدأ أعتباراً من يوم السابع من شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري وتستمر لعدة أيام، المعطيات الحالية تحمل معها اتساع رقعة التأثير لتشمل المدن كافة بنسب متفاوتة من كميات الامطار.

وتشير المعطيات الأولية إلى الآتي: أمطار متفاوتة الشدة تصل إلى غزيرة في بعض الأماكن مصحوبة بالبرق والرعد والرياح الهابطة في بعض الأماكن، واحتمالية جريان السيول في الأماكن المنخفضة والأودية شمال وشرق البلاد، وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، و نشاط بالرياح السطحية، وطفح في الشوارع غير المخدومة.

وبحسب التقرير الجوي، فإنه ما يزال من المبكر تحديد المناطق الأكثر تأثراً بدقة، إذ تتضح التفاصيل أكثر مع اقتراب موعد الحالة، ورغم ذلك يبقى الاستعداد المبكر هو الخطوة الأهم.

ودعا التقرير الجهات الخدمية أن تتهيأ لأي طارئ، وأن تُهيئ امكانياتها وبناها التحتية قدر الإمكان لاستقبال كميات الأمطار المتوقعة.