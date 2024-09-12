العراق على موعد مع تراجع كبير بدرجات الحرارة بعد منتصف الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ ذكر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الخميس، أن كتلة هوائية باردة من المتوقع أن تجتاح مناطق ومدن العراق بعد منتصف الأسبوع المقبل مما تتسبب بانخفاض ملحوظ بمعدلات درجات الحرارة.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إنه "غداً الجمعة نودع الصيف تماماً مع تعمق كتلة هوائية تؤدي الى انخفاض معدلات الحرارة بشكل كبير لتسجل أغلب المدن درجات حرارة تقارب 42- 40 درجة مئوية وأقل غربي وشمال البلاد.

وأضاف أن الأجواء ستكون معتدلة نهاراً معلنة دخول فصل الخريف، لافتا إلى أنها ستكون لطيفة ليلاً و سنشعر بلسعة نسمات برودة خفيفة ساعات الصباح الباكر السبت والأسبوع القادم بسبب هبوط درجات الحرارة الصغرى عند (27) مئوية فجراً.

وتابع الجار الزيادي القول إن هذه الأجواء تستمر حتى دخول كتلة هوائية باردة بعد منتصف الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الأربعاء 18 من شهر أيلول الجاري تتسبب بانخفاض معدلات درجات الحرارة إلى منتصف وأواخر روزنامة الثلاثينات في أغلب مناطق البلاد مع أجواء باردة ليلاً.